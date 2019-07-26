Haberler > Günaydın Haberleri > Şanlı bayrağa hakarete soruşturma

Şanlı bayrağa hakarete soruşturma

Oyuncu , sosyal medyada Türk bayrağına ‘Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı’ diye hakaret etti, savcılık soruşturma başlattı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
Şanlı bayrağa hakarete soruşturma

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde. Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.



POLİSE İHBAR ETTİLER
Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

O çizimi yapan kişi Suriyeli değil PKK'lı çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlı bayrağa hakarete soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN