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Simge’nin çocuğu var’ yalanını affetmedi

, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu ile davalık oldu. Sağın, “Akülü sandalye bağışı yaparsan uzlaşırız” dedi. Şarta uymayan Aydınlı’ya dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Simge’nin çocuğu var’ yalanını affetmedi
BANA KİN BESLİYOR'
Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı. Şarkıcı, "Bana kin besliyor"

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

AS BAYRAKLARI!
Simge; müziğini Onurr'la birlikte yaptığı, sözlerini de Onurr'un yazdığı As Bayrakları adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İmajını yenileyen ünlü şarkıcı, parçaya geçtiğimiz günlerde klip çekti. Simge, renkli klipte 15 dansçıyla birlikte bol bol dans etti.
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Simge’nin çocuğu var’ yalanını affetmedi
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