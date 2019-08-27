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'Deniz ol gel' büyük beğeni topladı

Kendine özgü tarzıyla müzik dünyasında dikkatleri üzerine toplamayı başaran , yeni tekli çalışması olan 'Deniz Ol Gel' ile müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 12:22
'Deniz ol gel' büyük beğeni topladı

Gerçeğim Seninle (2014), Vur Dizine (2017), Duvardaki Gülüşler (2017) ve Liman (2018) isimli parçaları ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Coşkun'un, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Deniz Ol Gel' isimli teklisi 3 Haziran Pazartesi günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Aranjesi Erdem Kınay imzalı olan şarkının video klibi ise, yaklaşık 30 kişilik bir ekiple tamamlandı. Çekimler için özel bir atmosfer hazırlanıp, özel bir sahil kapatılırken, merakla beklenen video klibin yönetmen koltuğunda Eray Erdemli oturuyor.

1 AYDA 4 MİLYON

Ayşegül Coşkun'un yeni şarkısına müzikseverlerin yoğun ilgisi de damga vurdu. Çok kısa sürede 4 Milyon izlenmeye ulaşan video klip, çok kez paylaşılarak büyük beğeni topladı.

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'Deniz ol gel' büyük beğeni topladı
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