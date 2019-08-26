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  • İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

’in Nurgül ablası bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

Tiyatronun sevilen isimlerinden ve 'in, 18 yıllık birlikteliklerinin ardından evlendiklerini biliyor muydunuz? dizisinde abla karakteriyle tanıdığımız Pelinsu Pir'in gerçek hayatta ünlü oyuncu Levent Tülek ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Evliliklerini gözlerden uzak yürüten ünlü çift Pelinsu Pir ile Levent Tülek sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz sezonunun başında final yapan İstanbullu Gelin dizisinin oyuncusu Pelinsu Pir eşi Levent Tülek ile yaptığı paylaşımlardan takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. Final yapan İstanbullu Gelin dizisinin Nurgül ablası Pelinsu Pir eşi Levent Tülek ile tatil yaparak yorgunluk atıyor. 2015 yılında kimseye haber vermeden evlendirme dairesinin yolunu tutan ünlü çift Pelinsu Pir ve Levent Tülek 18 yıl sonra evlenmenin heyecanını yaşamışlardı. Pelinsu Pir ve Levent Tülek çifti sürpriz nikahı kimselere duyurmadıklarını belirtmişlerdi "Kendi nikahımıza gittiğimizi ailemiz dahil kimseye söylemedik. Sonradan duyan herkes çok şaşırdı tabi. Uzun yıllardır bizi yakından tanıyan, tanımayan herkes ya direkt ya da sosyal medya aracılığı ile ulaşıp mutluluğumuzu paylaştı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Darısı bekarların başına diyelim. Hem şaşkınlık, garip bir tazelik, yenilenmişlik hissediyoruz. Yani kısaca diyebiliriz ki zaten mutluyduk, evlendik daha da mutluyuz." sözleriyle mutluluklarını belirtmişlerdi. İşte Pelinsu Pir'in eşi Levent Tülek ve diğer ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 14:27
İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

ve çifti 18 yıl aradan sonra sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuşlardı. Pelinsu Pir ve Levent Tülek çifti sürpriz evlilikleri ile ilgili şunları söylemişlerdi; "Evet, herkes bizi evli biliyordu. Biz bile kendimizi evli sanıyorduk... Yoğun iş yaşamı, tiyatro, diziler vs. evlenmeyi unuttuk diyebilirim… Şaka bir yana beraberliğimiz hem ailemiz hem çevremiz, hem de izleyicimiz tarafından o kadar kanıksanmıştı ki bizim hakkımızda evli denildiğinde, yazılıp çizildiğinde reddetmedik. Hatta size komik gelebilir ama her sene bir şekilde evlilik hareketine başlayıp yok şehir dışı işti, yok provaydı, oydu buydu derken unutup gidiverdik. Açık söylemek gerekirse 18 yıllık şahane bir birliktelikten sonra evliliğin bunun büyüsünü bozacağı fikrine kapılanlar bile oldu arkadaşlarımız arasında. Biz hariç! Biz Pazartesi evlendik ve mutluluğumuz ikiye katlandı. Sadece şahitlerimizin olduğu sade bir törenle dünya evine girdik. Hatta çok komik bir şey oldu. Bir sonraki nikaha gelen teyzelerle amcalar ayakta kalmamak için girdikleri salonda bizi görünce şaşırdılar. Hatta orada çalışan bir arkadaş çekim yapıyoruz sandı. Nikah sırasında davetsiz misafirlerin gözlerinin yaşarmasını ise ömür boyu unutmayacağız."

İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

ERCAN - NAZAN KESAL

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İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

ERCAN - NAZAN KESAL

İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

ERCAN - NAZAN KESAL

İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

HAYFA SAFİ TULUN

İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

HAYFA SAFİ TULUN

İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

HAYFA SAFİ TULUN

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