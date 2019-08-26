İstanbullu Gelin’in Nurgül ablası Pelinsu Pir bakın kiminle evli! Aslında eşi de çok ünlü!

Pelinsu Pir ve Levent Tülek çifti 18 yıl aradan sonra sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuşlardı. Pelinsu Pir ve Levent Tülek çifti sürpriz evlilikleri ile ilgili şunları söylemişlerdi; "Evet, herkes bizi evli biliyordu. Biz bile kendimizi evli sanıyorduk... Yoğun iş yaşamı, tiyatro, diziler vs. evlenmeyi unuttuk diyebilirim… Şaka bir yana beraberliğimiz hem ailemiz hem çevremiz, hem de izleyicimiz tarafından o kadar kanıksanmıştı ki bizim hakkımızda evli denildiğinde, yazılıp çizildiğinde reddetmedik. Hatta size komik gelebilir ama her sene bir şekilde evlilik hareketine başlayıp yok şehir dışı işti, yok provaydı, oydu buydu derken unutup gidiverdik. Açık söylemek gerekirse 18 yıllık şahane bir birliktelikten sonra evliliğin bunun büyüsünü bozacağı fikrine kapılanlar bile oldu arkadaşlarımız arasında. Biz hariç! Biz Pazartesi evlendik ve mutluluğumuz ikiye katlandı. Sadece şahitlerimizin olduğu sade bir törenle dünya evine girdik. Hatta çok komik bir şey oldu. Bir sonraki nikaha gelen teyzelerle amcalar ayakta kalmamak için girdikleri salonda bizi görünce şaşırdılar. Hatta orada çalışan bir arkadaş çekim yapıyoruz sandı. Nikah sırasında davetsiz misafirlerin gözlerinin yaşarmasını ise ömür boyu unutmayacağız."