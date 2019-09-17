MESAM’da kavga bitmek bilmiyor! "Sahte üyelerin hesabını vereceksiniz"

31 MAYIS'TA OLANLAR OLDU

Müzik dünyasında sular durulmuyor! MESAM'a kayyum tarafından atanan son başkan Coşkun Sabah ve ekibi, 31 Mayıs'ta yapılan genel kurul nedeniyle, Sümer Ezgü ve Feridun Düzağaç'ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:



Şikayetçi olan isimler arasında Recep Ergül, Coşkun Sabah ve Suat Suna da var.



109 SAHTE ÜYE GENEL KURULDA

"Üyelikleri düşürülmüş 109 sahte ve ihraç edilmiş üye, Sümer Ezgü başkanlığındaki divan heyeti tarafından hukuk dışı önergelerle seçim günü genel kurula alınmıştır. Ezgü ve arkadaşları, yanlı ve taraflı davrandı. Genel kurul kararlarına hile karıştırıp güveni kötüye kullandılar. Kendilerinden şikayetçiyiz."

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