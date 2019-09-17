Haberler > Günaydın Haberleri > MESAM’da kavga bitmek bilmiyor! "Sahte üyelerin hesabını vereceksiniz"

’da kavga bitmek bilmiyor! "Sahte üyelerin hesabını vereceksiniz"

ve arkadaşları, seçimlerinde divan kurulu üyeliği yapan dört ismi savcılığa şikayet etti: Haysiyet kurulu tarafından hak mahrumiyeti alan üyeler seçime sokuldu. Genel kurul kararlarına hile karıştırılıp güven kötüye kullanıldı

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
MESAM’da kavga bitmek bilmiyor! Sahte üyelerin hesabını vereceksiniz

31 MAYIS'TA OLANLAR OLDU
Müzik dünyasında sular durulmuyor! MESAM'a kayyum tarafından atanan son başkan Coşkun Sabah ve ekibi, 31 Mayıs'ta yapılan genel kurul nedeniyle, Sümer Ezgü ve Feridun Düzağaç'ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Şikayetçi olan isimler arasında Recep Ergül, Coşkun Sabah ve Suat Suna da var.

109 SAHTE ÜYE GENEL KURULDA
"Üyelikleri düşürülmüş 109 sahte ve ihraç edilmiş üye, Sümer Ezgü başkanlığındaki divan heyeti tarafından hukuk dışı önergelerle seçim günü genel kurula alınmıştır. Ezgü ve arkadaşları, yanlı ve taraflı davrandı. Genel kurul kararlarına hile karıştırıp güveni kötüye kullandılar. Kendilerinden şikayetçiyiz."

Yıldız Tilbe’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MESAM’da kavga bitmek bilmiyor! "Sahte üyelerin hesabını vereceksiniz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN