İlk kez müzikli oyun versiyonuyla tiyatroda

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'unAksaray semtinde 20'nci yüzyılda yaşanmış yangından yola çıkılarak yazılan Güngör Dilmen'in ölümsüz eseri 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' bir kez daha tiyatroya uyarlandı. 12 Ekim'de Espor Arena 42 Maslak'ta prömiyerini gerçekleştirecek olan oyunda; Neriman Uğur, Burçin Bildik, Altan Gördüm, İsmail Düvenci, Şeyla Halis rol alıyor. Birçok defa Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen bu oyun, ilk kez müzikli oyun versiyonuyla daha dinamik hale getirildi. Oyunda eski İstanbul şarkıları Semih Erdoğan'ın müzik direktörlüğünde canlı sazlar eşliğinde çağdaş bir yorumla söylendi.