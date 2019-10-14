Emre Belözoğlu: Devletimizin desteği olmasa kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı

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ENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Milli takım ve Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı."Yurt dışında oynadığım zamanlarda hep ülkemi temsil etmeye çalıştım" diyen ünlü futbolcu, uzun süre kalmasına rağmen yurt dışında hiç yatırım yapmadığını söyledi.Hayatımın merkezinde ailemve futbol var. Futbolun kıymetinive değerini biliyorum. Aslındafutbolun değerini biraz geç anladım.26 yaşında farkına vardım nekadar değerli bir iş yaptığımın. Herkeshayal ettiği mesleği yapamıyorya da o imkanlar eline geldiğindekıymetini bilemiyor. Ben de böyledönemler yaşadım. Allah'ın banaverdiği bu nimetin geç de olsa farkınavardım. Çok şanslıyım.Yaşadığım büyük sakatlıklarmesleğime daha çok sarılmamaneden oldu. Yaş aldıkça elindekinimetlerin kıymetini anlamaya başlıyorsun.Evlilik, çocuk gibi sorumluluklarda farkındalığımı artırdı.Hatalarım da, doğrularım da sahanıniçinde oldu. Hiç sahanın dışınaçıkmadım çünkü futbolu merkezimekoydum. Böyle olması da ilerleyenyaşıma rağmen hâlâ yüksekseviyede oynamamı sağlıyor. Benimadıma dünyanın en güzel mesleğifutbolculuk. Mesleğine sahip çıkansporculara hep büyük saygı duyuyorum.Gençlere de mesleklerinesahip çıkmalarını ve kendilerinigeliştirmelerini tavsiye ediyorum.Çok çalışmak ve disiplinli olmakbaşarı için çok önemli.Ben babadan Fenerbahçeliyim.Benim için önemli olan futboloynamaktı. Galatasaray alt yapısındayetiştim ve A takımına çıktım.Çok şey öğrendim Galatasaray'dan.1996-2000 arasında GS'debüyük başarılar kazandık. Sekizsene yurt dışına gittim ve dönüşümdede Fenerbahçe'den teklif gelincekabul ettim. Hem camianın, hemde taraftarın bana sevgisini görüncede "Ne kadar doğru bir karar vermişim"diyorum. FB formasını yürektengiyiyorum. Bunu tüm samimiyetimlesöylüyorum.Milli takımda olmak benim içinbüyük bir gurur. Allah bana millitakımda böyle seviyelerde oynamayınasip etti. Çok iyi bir jenerasyonumuzunolması Türk futbolu adınaçok önemli. Milli takım olarak çokiyi bir ekibimiz var. Şenol Güneşgibi çok bilgili ve değerli bir hocavar takımın başında. Şenol Hocamçok iyi bir eğitmen. Kendisiyle çokiyi anlaşıyoruz. Büyük başarılaraimza atacağımıza inanıyorum.Geçmişe göre daha fazla oyuncumuzyurt dışına gidiyor. Eskidenbu kadar transfer olan yoktu. BuTürk futbolu adına önemli. Kulüplerbakımından ise maddi açıdanAvrupa ile makas çok açıldı.Bunda kulüplerimizin geçmiştedoğru yönetilmemesininpayının olduğunu düşünüyorum.Devletimiz büyüktakımlara çok destek oluyorşu anda. Devlet desteğiolmasa büyük kulüplerayakta durmakta zorlanırdı.CumhurbaşkanıErdoğan'a çok teşekkürederim. Hep sporunve sporcununyanında yer alıyor.Bu anlamdaşanslıyız.Umarımkulüplerimizbu desteğidoğru değerlendirir.Doğru yönetim vefutbolcu yapılanmasıylaAvrupa ile aramızdakimakası kapatırız. Türkfutbolu geçmişte kendideğerlerine sahip çıkarakbir yerlere geldi.Mesela A Milli Takım.Galatasaray veya Fenerbahçe'ninbaşarılı olduğuzamanlara bakıldığındamevcut kadrosundaiyi Türk oyuncular olduğunugörürsünüz. Yabancıfutbolcu sınırlaması olsunanlamında söylemiyorumbunu. Ancak Türk oyuncumerkezli takımlarınfutbolumuzudaha yukarıya çektiğineinanıyorum.Üç-dört senedir bana soruyorlar bu soruyu. Ben de hep "Bu son senem" diyorum. Ama artık yaşım 40'a yaklaştı. Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezonu hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'ın büyük başarılar kazanmasıyla bitirerek güzel bir final yapmak istiyorum futbol hayatıma.İlkokula giderken bana sınıf başkanlığı, ortaokulda futbol oynarken kaptanlığı vermişlerdi. Galatasaray'da da, yurtdışında oynadığım takımlarda da bana kaptanlık vermişlerdi. Bu anlamda hiçbir şeyi kendim almadım, bana verdiler. Galiba benim yapımla alakalı. Kaptanlık; her duyguyu daha olgun bir şekilde yaşamayı, daha sakin olmayı getiriyor. Benim saha içinde eleştirilebilir bir profilim var. Aslında birçok oyuncudan daha sakin olmam gereken yerlerde agresif olabiliyorum. Bu konuda özeleştiri yapıyorum. Bu benim mağlubiyete, haksızlığa karşı tahammülsüzlüğümden kaynaklanıyor. Ama yine de elimden geldiğince takım arkadaşlarıma doğru bir örnek ve kaptan olmaya çalışıyorum.Sekiz sene kaldım yurt dışında. Hayalimin çok ötesinde bir futbol hayatım oldu ama şimdi baktığımda yurt dışında daha uzun süreli, verimli ve istikrarlı bir kariyerim olabilirdi. Evlilik kararım ve ülke özlemim dönmemde etkili oldu. Tabii bir de çok sakatlık yaşadım yurt dışında oynarken. Kararımda bunun da etkisi var.Şunu öncelikle söylemek isterim ki; Türkiye dünyanın en güzel ülkesi, İstanbul dünyanın en güzel şehri bana göre. Ben yurt dışında oynadığım zamanlarda hep ülkemi temsil etmeye çalıştım. Uzun süre kalmama rağmen oralarda hiç yatırım yapmadım. Ne bir ev aldım, ne de başka bir şey yaptım. Tüm yatırımımı Türkiye'ye yaptım. Ülke sevgisi ailemden geliyor benim. Çocuklarımı da böyle yetiştiriyorum. Devletimize, bayrağımıza her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Askerimize de öyle. Barış Pınarı Harekatı'nda canla başla mücadele veriyor Mehmetçiğimiz. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor.3 Temmuz sürecinin neresindeydim? Herkes konuşurken biraz vicdanlı ve samimi olsun lütfen. 3 Temmuz sürecinde ben merkezindeydim olayın. Fenerbahçe'nin her basın toplantısında yer aldım. Fenerbahçe'nin tertemiz olduğunu da her basın toplantısında söyledim. Algı oluşturmak için kendi değerleri veya ideolojileri uğruna beni ya da Fenerbahçe'yi kimse malzeme edemez. Benim ülkeme ve Fenerbahçe'ye olan sevgimi kimse böyle kullanamaz. Benim devletime ve milletime olan sevgimi, bağlılığımı böyle bir şey için ifade etmek zorunda kalmak bana zul geliyor açıkçası. Benim için vatan sevgisi her şeyin önündedir. 3 Temmuz sürecini bahane ederek de kimse beni vurmaya çalışmasın. Kimsenin de haddi değil bu. 3 Temmuz sürecinde ben hedef alındım. Vatan Caddesi'ne polis eşliğinde savcılığa gidip ifade veren tek futbolcu bendim. Herkes arşivlere baksın konuşmadan önce. Fenerbahçe'ye kuş tüyü kadar zararım olsa zaten bir saniye durmam kulüpte. Transfer kararı hem benim için, hem de takım için kolay bir karar değildi. Ama karşılıklı olarak anlaştık. Tek amacım takımımın başarısı.Fenerbahçe lige iyi başladı. Önemli olan lig sonuna kadar böyle gitmek. Fenerbahçe'de yakalanmış takım ruhu var, umarım bunu devam ettiririz. Şampiyonluğa ancak böyle gideriz. Ben ve takım arkadaşlarım inşallah bu sezon Fenerbahçe'ye şampiyonluğu yaşatırız.Bu konu hakkında hiç konuşmayı düşünmüyordum. İlk ve son kez size konuşacağım. Türkiye bir hukuk devleti ve devletin belli kademelerinin benim hakkımda böyle bir araştırma yapması çok normal. Takipsizlik kararının insanların benim hakkımda bazı şeyleri düşünmesini de ortadan kaldırmış olduğunu düşünüyorum. Devletine ve milletine bağlı bir insan olduğum için benim bu konuda vicdani açıdan hiçbir rahatsızlığım yoktu başından beri. Devletime, bayrağıma olan sevgimin önüne ne bir kimse, ne de bir değer geçebilir. Devletim, milletim ve ailem gelir benim sıralamamda. Bunun dışında hiçbir hiyerarşim yok. FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok, olamaz da. O yüzden bu konuda vicdanım çok rahat.İlk çocuğum 2-3 yaşına geldiğinde baba olduğumu daha net hissettim. Yaşamım kamplarda geçtiği için çocuklarla çok ilgilenemedim. Eşim (Tuğba Belözoğlu) onlarla çok ilgileniyor. Ömer'den sonra iki kızım daha oldu. Aslında kız çocukları beni biraz daha baba yaptı diyebilirim. Çocuk sahibi olduktan sonra her şeyin önüne onları koyuyorsunuz. Size çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Çok şanslıyım Allah bana üç evlat verdi.Hayır, kullanmıyorum. Sebebi ise sosyal medyadaki üslubun kirliliği. Bu kirlilik de beni açıkçası sosyal medyadan uzak tutuyor. Sosyal medyada vakit harcamak yerine kitap okumayı tercih ediyorum. Bana çok daha fazla şey katıyor çünkü.