Emre Belözoğlu: Devletimizin desteği olmasa kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı

Milli takım ve Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı.
"Yurt dışında oynadığım zamanlarda hep ülkemi temsil etmeye çalıştım" diyen ünlü futbolcu, uzun süre kalmasına rağmen yurt dışında hiç yatırım yapmadığını söyledi.
39 yaşında olmanıza rağmen performansınızı nasıl böyle yüksek tutmayı başarıyorsunuz?
Hayatımın merkezinde ailem
ve futbol var. Futbolun kıymetini
ve değerini biliyorum. Aslında
futbolun değerini biraz geç anladım.
26 yaşında farkına vardım ne
kadar değerli bir iş yaptığımın. Herkes
hayal ettiği mesleği yapamıyor
ya da o imkanlar eline geldiğinde
kıymetini bilemiyor. Ben de böyle
dönemler yaşadım. Allah'ın bana
verdiği bu nimetin geç de olsa farkına
vardım. Çok şanslıyım.
BÜYÜK SAKATLIKLAR YAŞADIM
Yaşadığınız bir olay mı bu farkındalığı oluşturdu sizde?
Yaşadığım büyük sakatlıklar
mesleğime daha çok sarılmama
neden oldu. Yaş aldıkça elindeki
nimetlerin kıymetini anlamaya başlıyorsun.
Evlilik, çocuk gibi sorumluluklar
da farkındalığımı artırdı.
Hatalarım da, doğrularım da sahanın
içinde oldu. Hiç sahanın dışına
çıkmadım çünkü futbolu merkezime
koydum. Böyle olması da ilerleyen
yaşıma rağmen hâlâ yüksek
seviyede oynamamı sağlıyor. Benim
adıma dünyanın en güzel mesleği
futbolculuk. Mesleğine sahip çıkan
sporculara hep büyük saygı duyuyorum.
Gençlere de mesleklerine
sahip çıkmalarını ve kendilerini
geliştirmelerini tavsiye ediyorum.
Çok çalışmak ve disiplinli olmak
başarı için çok önemli.
FB'lisiniz ama kariyerinize Galatasaray'da başladınız...
Ben babadan Fenerbahçeliyim.
Benim için önemli olan futbol
oynamaktı. Galatasaray alt yapısında
yetiştim ve A takımına çıktım.
Çok şey öğrendim Galatasaray'dan.
1996-2000 arasında GS'de
büyük başarılar kazandık. Sekiz
sene yurt dışına gittim ve dönüşümde
de Fenerbahçe'den teklif gelince
kabul ettim. Hem camianın, hem
de taraftarın bana sevgisini görünce
de "Ne kadar doğru bir karar vermişim"
diyorum. FB formasını yürekten
giyiyorum. Bunu tüm samimiyetimle
söylüyorum.
Fransa ile maçınız var. Milli takım kaptanı olarak neler söylemek istersiniz?
Milli takımda olmak benim için
büyük bir gurur. Allah bana milli
takımda böyle seviyelerde oynamayı
nasip etti. Çok iyi bir jenerasyonumuzun
olması Türk futbolu adına
çok önemli. Milli takım olarak çok
iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş
gibi çok bilgili ve değerli bir hoca
var takımın başında. Şenol Hocam
çok iyi bir eğitmen. Kendisiyle çok
iyi anlaşıyoruz. Büyük başarılara
imza atacağımıza inanıyorum.
Sizin futbola başladığınız dönemle bugün arasında ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?
Geçmişe göre daha fazla oyuncumuz
yurt dışına gidiyor. Eskiden
bu kadar transfer olan yoktu. Bu
Türk futbolu adına önemli. Kulüpler
bakımından ise maddi açıdan
Avrupa ile makas çok açıldı.
Bunda kulüplerimizin geçmişte
doğru yönetilmemesinin
payının olduğunu düşünüyorum.
Devletimiz büyük
takımlara çok destek oluyor
şu anda. Devlet desteği
olmasa büyük kulüpler
ayakta durmakta zorlanırdı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a çok teşekkür
ederim. Hep sporun
ve sporcunun
yanında yer alıyor.
Bu anlamda
şanslıyız.
Umarım
kulüplerimiz
bu desteği
doğru değerlendirir.
Doğru yönetim ve
futbolcu yapılanmasıyla
Avrupa ile aramızdaki
makası kapatırız. Türk
futbolu geçmişte kendi
değerlerine sahip çıkarak
bir yerlere geldi.
Mesela A Milli Takım.
Galatasaray veya Fenerbahçe'nin
başarılı olduğu
zamanlara bakıldığında
mevcut kadrosunda
iyi Türk oyuncular olduğunu
görürsünüz. Yabancı
futbolcu sınırlaması olsun
anlamında söylemiyorum
bunu. Ancak Türk oyuncu
merkezli takımların
futbolumuzu
daha yukarıya çektiğine
inanıyorum.
BU SEZON FUTBOL HAYATIMA GÜZEL BİR FİNAL YAPACAĞIM
Ne zaman futbolu bırakmayı düşünüyorsunuz?
Üç-dört senedir bana soruyorlar bu soruyu. Ben de hep "Bu son senem" diyorum. Ama artık yaşım 40'a yaklaştı. Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezonu hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'ın büyük başarılar kazanmasıyla bitirerek güzel bir final yapmak istiyorum futbol hayatıma.
SAHA İÇİNDE ELEŞTİRİLEBİLİR PROFİLİM VAR
Hem milli takımda, hem de Fenerbahçe'de kaptansınız. Bu sorumluluğu taşırken neler hissediyorsunuz?
İlkokula giderken bana sınıf başkanlığı, ortaokulda futbol oynarken kaptanlığı vermişlerdi. Galatasaray'da da, yurtdışında oynadığım takımlarda da bana kaptanlık vermişlerdi. Bu anlamda hiçbir şeyi kendim almadım, bana verdiler. Galiba benim yapımla alakalı. Kaptanlık; her duyguyu daha olgun bir şekilde yaşamayı, daha sakin olmayı getiriyor. Benim saha içinde eleştirilebilir bir profilim var. Aslında birçok oyuncudan daha sakin olmam gereken yerlerde agresif olabiliyorum. Bu konuda özeleştiri yapıyorum. Bu benim mağlubiyete, haksızlığa karşı tahammülsüzlüğümden kaynaklanıyor. Ama yine de elimden geldiğince takım arkadaşlarıma doğru bir örnek ve kaptan olmaya çalışıyorum.
SIRALAMAMDA DEVLETİM, MİLLETİM SONRA AİLEM GELİR
Yurt dışında neden devam etmediniz futbol kariyerinize?
Sekiz sene kaldım yurt dışında. Hayalimin çok ötesinde bir futbol hayatım oldu ama şimdi baktığımda yurt dışında daha uzun süreli, verimli ve istikrarlı bir kariyerim olabilirdi. Evlilik kararım ve ülke özlemim dönmemde etkili oldu. Tabii bir de çok sakatlık yaşadım yurt dışında oynarken. Kararımda bunun da etkisi var.
Şunu öncelikle söylemek isterim ki; Türkiye dünyanın en güzel ülkesi, İstanbul dünyanın en güzel şehri bana göre. Ben yurt dışında oynadığım zamanlarda hep ülkemi temsil etmeye çalıştım. Uzun süre kalmama rağmen oralarda hiç yatırım yapmadım. Ne bir ev aldım, ne de başka bir şey yaptım. Tüm yatırımımı Türkiye'ye yaptım. Ülke sevgisi ailemden geliyor benim. Çocuklarımı da böyle yetiştiriyorum. Devletimize, bayrağımıza her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Askerimize de öyle. Barış Pınarı Harekatı'nda canla başla mücadele veriyor Mehmetçiğimiz. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor.
3 Temmuz sürecini yaşayan Fenerbahçe'ye transferiniz de çok tartışıldı. Başkan Ali Koç çok eleştirildi...
3 Temmuz sürecinin neresindeydim? Herkes konuşurken biraz vicdanlı ve samimi olsun lütfen. 3 Temmuz sürecinde ben merkezindeydim olayın. Fenerbahçe'nin her basın toplantısında yer aldım. Fenerbahçe'nin tertemiz olduğunu da her basın toplantısında söyledim. Algı oluşturmak için kendi değerleri veya ideolojileri uğruna beni ya da Fenerbahçe'yi kimse malzeme edemez. Benim ülkeme ve Fenerbahçe'ye olan sevgimi kimse böyle kullanamaz. Benim devletime ve milletime olan sevgimi, bağlılığımı böyle bir şey için ifade etmek zorunda kalmak bana zul geliyor açıkçası. Benim için vatan sevgisi her şeyin önündedir. 3 Temmuz sürecini bahane ederek de kimse beni vurmaya çalışmasın. Kimsenin de haddi değil bu. 3 Temmuz sürecinde ben hedef alındım. Vatan Caddesi'ne polis eşliğinde savcılığa gidip ifade veren tek futbolcu bendim. Herkes arşivlere baksın konuşmadan önce. Fenerbahçe'ye kuş tüyü kadar zararım olsa zaten bir saniye durmam kulüpte. Transfer kararı hem benim için, hem de takım için kolay bir karar değildi. Ama karşılıklı olarak anlaştık. Tek amacım takımımın başarısı.
FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUĞU YAŞATACAĞIZ
Fenerbahçe, geçen sezon beklenenin altında bir başarı gösterdi. Bu sezon için neler söylemek istersiniz?
Fenerbahçe lige iyi başladı. Önemli olan lig sonuna kadar böyle gitmek. Fenerbahçe'de yakalanmış takım ruhu var, umarım bunu devam ettiririz. Şampiyonluğa ancak böyle gideriz. Ben ve takım arkadaşlarım inşallah bu sezon Fenerbahçe'ye şampiyonluğu yaşatırız.
FETÖ DAHİL HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTIM YOK
Futboldaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada geçtiğimiz günlerde sizin için takipsizlik kararı verildi. Bu karara yönelik kamuoyunda eleştiriler oldu...
Bu konu hakkında hiç konuşmayı düşünmüyordum. İlk ve son kez size konuşacağım. Türkiye bir hukuk devleti ve devletin belli kademelerinin benim hakkımda böyle bir araştırma yapması çok normal. Takipsizlik kararının insanların benim hakkımda bazı şeyleri düşünmesini de ortadan kaldırmış olduğunu düşünüyorum. Devletine ve milletine bağlı bir insan olduğum için benim bu konuda vicdani açıdan hiçbir rahatsızlığım yoktu başından beri. Devletime, bayrağıma olan sevgimin önüne ne bir kimse, ne de bir değer geçebilir. Devletim, milletim ve ailem gelir benim sıralamamda. Bunun dışında hiçbir hiyerarşim yok. FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok, olamaz da. O yüzden bu konuda vicdanım çok rahat.
KIZ ÇOCUKLARI BENİ BİRAZ DAHA BABA YAPTI
Baba olmak sizin yaşamınızı nasıl değiştirdi?
İlk çocuğum 2-3 yaşına geldiğinde baba olduğumu daha net hissettim. Yaşamım kamplarda geçtiği için çocuklarla çok ilgilenemedim. Eşim (Tuğba Belözoğlu) onlarla çok ilgileniyor. Ömer'den sonra iki kızım daha oldu. Aslında kız çocukları beni biraz daha baba yaptı diyebilirim. Çocuk sahibi olduktan sonra her şeyin önüne onları koyuyorsunuz. Size çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Çok şanslıyım Allah bana üç evlat verdi.
SOSYAL MEDYADA YOKUM
Sosyal medya kullanıyor musunuz?
Hayır, kullanmıyorum. Sebebi ise sosyal medyadaki üslubun kirliliği. Bu kirlilik de beni açıkçası sosyal medyadan uzak tutuyor. Sosyal medyada vakit harcamak yerine kitap okumayı tercih ediyorum. Bana çok daha fazla şey katıyor çünkü.