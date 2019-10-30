Hercai’nin ‘Sultan’ı Gülçin Santırcıoğlu: Benzetin yahu hiç kızmıyorum

Daha önce atv'de yayınlanan 'Kara Ekmek' dizisinde canlandırdığı 'Pervin' karakteriyle adından bahsettiren Gülçin Santırcıoğlu, atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'de canlandırdığı 'Sultan' karakteriyle de dikkat çekmeyi başardı. Oyuncuyla yeni sezonu, karakterini, 'Hercai'yi ve dizinin çekildiği Mardin'i konuştuk...



Bu yaz nasıl geçti sizin için, neler yaptınız anlatır mısınız?

Bu yaz çok güzel geçti benim için. Eşimle çok uzun seyahatlere çıktık. Tren yolculukları yaptık. Ve elbette vazgeçilmezim deniz dibinde olmak. Yunanistan'daki dostlarımızın yanında çok güzel zaman geçirdik.





HIRSLARI ARTACAK



'Hercai'nin yeni sezonunda neler olacak 'Sultan' cephesinde?

Çok özlemişim 'Sultan'ı. Büyük bir heyecanla çalışıyorum. 'Sultan'ın özlemleri, sırları, tutkuları, hırsları var. Bunlar artarak devam edecek. Kızıyla olan ilişkisi biraz sancılı, üstelik kaybının acısını da aşamıyor. Bunların daha derin işlendiği, sırların yavaş yavaş açığa çıktığı bir sezon olacak. Sabırsızlanıyoruz.



'Sultan'la kendinizi kıyaslıyor musunuz; mesela benzer taraflarınız var mı?

Hayır, kıyaslamıyorum çünkü yanlış olur bana göre. 'Sultan'ın hayatına misafir oluyorum diyelim. Benzemek de gerekmiyor bence. Hatta ne kadar benzemezsem karaktere çalışmak ve empati yapmak o kadar eğlenceli bir hal alıyor. Bir yerde buluşuyoruz nasılsa; ya 'Sultan'a yaklaşıp ya bende olana onu çağırıp...

Hercai 19. bölüm fragmanı yayınlandı

'Hercai', geçen sezona damgasını vurdu. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Yapımcımız, yönetmenimiz ve oyuncular olarak çok güzel bir uyumu, çok erken yakaladık. İlgi çekici bir hikayemiz, vurucu ve sağlam bir senaryomuz var. Bununla birlikte samimiyetimizin ve doğallığımızın ekrana yansıdığını düşünüyorum.



Diziyle ilgili nasıl yorumlar geliyor?

Yorumlar çok güzel. Aynı ilgiyi sürdürmek elbette dileğimiz. Bunun için de çok çalışıyoruz.



'Hercai'nin çekildiği Mardin'i nasıl buldunuz? Halkın size olan ilgisi nasıl?

Mardin'e ilk kez bu dizi sebebiyle geldim. Burada olmaktan gerçekten çok memnunum. Halk da bize karşı sıcak ve yardımsever. Zaten birçok arkadaşım oldu. Seviyorum burada olmayı. Özellikle Mor Gabriel Kilisesi muhteşem. Sık sık gidiyorum. Sadece bahçesinde bile saatlerce oturabilirim. Burada bölgedeki güzelliklere de çok yakınız. Göbeklitepe'ye ve diğer civar güzelliklerine de gitmeye çalışıyorum.



10 DAKİKADA SETTEYİM



Şehir dışı işleri sever misiniz?

Çok. Hatta son yıllarda daha çok tercih ediyorum kesinlikle. İstanbul'da ulaşım sorunu hepimizi bitirdi. Sette 10 dakikada olacağımı bilmek beni mutlu ediyor.



Set haricinde neler yapıyorsunuz?

Mesafeler kısa olduğu için okumak ve izlemek istediklerime fazlaca zaman kalıyor. Dediğim gibi bu büyük bir avantaj. Ertelediğim şeyleri yapmak beni mutlu ediyor. Onun dışında bol bol çarşı-pazar gezip yemek yapıyorum.



Şehir dışı işlerde ekibin birbirine uyum sağlaması daha kolay olur. Diğer rol arkadaşlarınızla paylaşımlarınız nasıl?

Paylaşmanın ve samimiyetin yüksek olduğu bir set. Şehir dışı elbette daha çok birlikte zaman geçirmeyi gerektirir. Bunun keyfini sürüyoruz. Komşuculuk çok güzel.







BENİ MERYL STREEP'E BENZETENLERE HİÇ KIZMIYORUM



Sizi Meryl Streep'e benzetmişler, siz de kendinizi benzetiyor musunuz?

Hep karşılaşıyorum yıllardır bu soruyla ama kızmıyorum. Benzetilen kişi Meryl Streep olunca "Benzemiyorum" demek de, "Aa evet benzerim" demek de garip oluyor. İnsanın kendini birine benzetmesi zor. Ama özetle seviyoruz kendisini.



'SULTAN'IN KARANLIK VE DERİN YÖNÜNÜ ÇOK SEVİYORUM



'Hercai'de canlandırdığınız Sultan' karakteri özelinde neler söylemek istersiniz?

Ben 'Sultan'daki karanlığı, derinliği çok seviyorum. Gerçekten çok özel ve sabırlı bir kadın. Salt kötü olduğunu söyleyemeyiz, onun da kendine göre sebepleri var. Yani durduk yere kızının canını yakmaya çalışan bir kadın değil. Hayatın onu getirdiği noktada, bir kadının önünde iki yol olabilir; ya tamamen kendi içine kapanabilir ya da daha güçlü olabilmek için tırnaklarını çıkarabilir. 'Sultan', ikinci yolu seçmiş. Güç istiyor, sınıf atlamak, her şeyin hakimi olmak istiyor. Bunun için de elinden geleni ardına koymayacak bir karakter. Onu çok seviyorum, çok severek oynuyorum.



NEREYE GİTSEM ŞAPKA ALIRIM



Resimlerinizde gördüğüm kadarıyla şapka tutkunusunuz. Evde kaç şapkanız var?

Evet, şapka tutkunuyum. Gardırobumun en kıymetlileri. Nereye gitsem bir şapka alırım. Yaz, kış kullanıyorum. Saymak aklıma gelmedi.