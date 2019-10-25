Hercai’nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla’yı görenler büyüleniyor

atv'nin sevilen dizisi Hercai bu akşam da bomba gibi bir bölümle izleyicisiyle buluşuyor. Hercai yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Bakın Hercai'nin 18.bölümünde neler olacak? Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Usta oyuncu Ayda Aksel, Azize Aslanbey karakteriyle gönüllere taht kurmayı başardı. Cuma akşamları izleyici ile buluşan Hercai dizisinin, en çok dikkat çeken karakteri Azize Aslanbey oldu, herkes onu Azize Aslanbey olarak tanıyor. Ayda Aksel'in hayat verdiği karakteri birçok kişi çok sevdi. Tabi bunda Ayda Aksel'in başarılı oyunculuğunun payı oldukça büyük. Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in özel hayatı da takipçileri tarafından merak konusunu oldu. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ayda Aksel'in kızı adeta annesinin kopyası. Güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Yüngül, Ayda Aksel'in takipçileri tarafından çok beğeniliyor. İşte doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…