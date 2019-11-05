Fox'un dizisi Mucize Doktor hemşireleri kızdırdı! ÖHDER: 'Mucize Doktor'u RTÜK’e şikayet edin!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesinden sonra hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" repliğinin ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı.



HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ VE MESLEK ÜYELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTE

Yapılan açıklamada, "Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir.Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz" denildi.

RTÜK'E ŞİKAYETTE BULUNUN

Duyuruda ayrıca hemşirelerden RTÜK'e şikayette bulunmaları istendi.