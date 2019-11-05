Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...

Şarkıcı Ebru Polat son dönemde yaptığı birbirinden ilginç çıkışlarla damga vurdu. Ebru Polat oldukça tutarsız açıklamaları ve şovlarıyla magazin gündeminde daima kendine yer bulan ünlü isimlerden. Son olarak çektiği dans videosu gündeme damga vuran Ebru Polat sosyal medyada olay yarattı. Sardığı dolmalar, 90 bin liralık pazar kombini, çekdiği dans videolarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Ebru Polat aslında tam bir estetik harikasıymış... İnternette en çok aratılanlarından olan Ebru Polat'ın estetiksiz halini görenler oldukça şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ebru Polat'ın yaptığı paylaşımlara da beğeni ve yorum yağıyor. İşte farklı çıkışları ile ilgi odağı olmayı seven şarkıcı Ebru Polat'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...