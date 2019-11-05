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  • Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...

Şarkıcı 'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak ...

Şarkıcı son dönemde yaptığı birbirinden ilginç çıkışlarla damga vurdu. Ebru Polat oldukça tutarsız açıklamaları ve şovlarıyla magazin gündeminde daima kendine yer bulan ünlü isimlerden. Son olarak çektiği dans videosu gündeme damga vuran Ebru Polat sosyal medyada olay yarattı. Sardığı dolmalar, 90 bin liralık pazar kombini, çekdiği dans videolarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Ebru Polat aslında tam bir estetik harikasıymış... en çok aratılanlarından olan Ebru Polat'ın estetiksiz halini görenler oldukça şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ebru Polat'ın yaptığı paylaşımlara da beğeni ve yorum yağıyor. İşte farklı çıkışları ile ilgi odağı olmayı seven şarkıcı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:06
Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...

Şarkıcı son dönemde yaptığı birbirinden ilginç çıkışlarla damga vurdu. Ebru Polat oldukça tutarsız açıklamaları ve şovlarıyla magazin gündeminde daima kendine yer bulan ünlü isimlerden. Son olarak çektiği dans videosu gündeme damga vuran Ebru Polat sosyal medyada olay yarattı. Sardığı dolmalar, 90 bin liralık pazar kombini, çekdiği dans videolarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Ebru Polat aslında tam bir estetik harikasıymış... en çok aratılanlarından olan Ebru Polat'ın estetiksiz halini görenler oldukça şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ebru Polat'ın yaptığı paylaşımlara da beğeni ve yorum yağıyor. İşte farklı çıkışları ile ilgi odağı olmayı seven şarkıcı ve sizin için derlediğimiz ...

Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...

ZARA

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Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...
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Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...

EBRU YAŞAR

Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...
Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...

TÜRKAN ŞORAY

Şarkıcı Ebru Polat'ın o görüntüsü olay oldu! Ebru Polat'ın dans videosundan sonra çok konuşulacak eski hali...
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