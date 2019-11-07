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Yepyeni bir klip: ‘Aşık Oldum Giderken’

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Yepyeni bir klip: ‘Aşık Oldum Giderken’
Ayla Çelik, müzik dünyasında büyük ses getiren 'Daha Bi' Aşık' albümünün yeni klibini sevilen duygusal şarkısı 'Aşık Oldum Giderken'e çekti. Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Ayla Çelik'e, düzenlemesi ise Serkan Ölçer'e ait olan duygusal şarkı 'Aşık Oldum Giderken'in klip çekimleri Nihat Odabaşı yönetmenliğinde Kemerburgaz'da yapıldı. Duygu yüklü sahnelerin yer aldığı klibin yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı oturdu. Aşıkları ağlatacak klip, dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayınlanmaya başladı.
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Yepyeni bir klip: ‘Aşık Oldum Giderken’
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