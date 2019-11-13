Oyuncu Ebru Özkan'ın kendi gibi oyuncu eşi Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı!

Ünlü oyuncu Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası Ertan Saban önceki gün sabaha karşı sarışın bir güzelle samimi şekilde görüntülendi. Habertürk'ten Akif Yaman''ın haberine göre sarışın bir bayanla Cihangir'de görüntülenen oyuncu Ertan Saban, sarmaş dolaş olduğu sarışın bayanla mekandan çıkarken flaşların patlaması ile büyük panik yaşadı. Ertan Saban kendi gibi oyuncu eşi Ebru Özkan ile 2016 yılında evlenmişti. Ertan Saban ve Ebru Özkan çiftinin kızları Biricik, geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti. İşte Ertan Saban'ın sarışın güzel ile saatler süren sarılması ve samimi hallerinin görüntüleri...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:52Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:57
Ünlü oyuncu Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası Ertan Saban önceki gün sabaha karşı sarışın bir güzelle samimi şekilde görüntülendi.