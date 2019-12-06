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Birlik dirlik için Fetih Suresi

ATV’nin görkemli dizisi , 3. bölümüyle de en çok izlenen yapım oldu. Dizide Osman Bey’in düşmanlara karşı Türk birliğini sağlamak için okuduğu Fetih Suresi sosyal medyada büyük yankı buldu

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Birlik dirlik için Fetih Suresi

ATV'nin dev prodüksiyonu Kuruluş Osman, üçüncü bölümüyle çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Mehmet Bozdağ imzalı dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 13.31 izlenme oranı, 28.62 izlenme payı, AB'de 12.81 izlenme oranı ve 28.05 izlenme payı, 20+ABC1'de 14.79 izlenme oranı ve 30.12 izlenme payı alarak zirveye yerleşti. Geceye, dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'in Fetih Suresi'ni okuduğu sahne damga vurdu. Osman, gördüğü rüya üzerine düşmanlara karşı Türk dirliği ve birliğini sağlamak için bu sureyi okudu. O anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Osman Bey önce Fetih Suresi'ni okudu, sonra dua etti

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Birlik dirlik için Fetih Suresi
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