Set öncesi poligonda atış talimi yaptılar

Mehmet Çetin'in yönettiği 'Mahsusa' filminin oyuncuları çekimler öncesinde poligona giderek atış talimi yaptı. Oyuncular, profosyonel eğitmenler eşliğinde çekimlerde kullanacakları silahları önce yakından tanıdılar, sonra tek tek atış yaptılar. Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın konu edildiği filmde; Fransız bir kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdeye yansıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek senaryoya uyarlanan filmde; Osmanlı gizli servisi Mahsusa'nın ajanı 'Ali Reşat'ı Gökhan Keser oynayacak. Keser'in partneri Fransız Clarette'ye Gizem Karaca hayat verecek. Filmde Keser ve Karaca'ya; Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak eşlik ediyor.