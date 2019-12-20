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’dan alkışlık hareket!

Anneliğiyle takdir toplayan ’dan alkışlık hareket. Bakırköy Kadın Cezaevi’ni ziyaret eden Akın, burada doğan çocukları dışarıya çıkartarak bir günü birlikte geçirdi.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:26
Azra Akın’dan alkışlık hareket!

Kainat Güzeli Azra Akın, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. Atakan Koru ile evliliğinden Demir isminde bir oğlu bulunan Akın, önceki gün minik kalpleri sevindirdi. Başarılı oyuncu, Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Uludağ Tekstil ve avukat Gülnur Tutumoğlu işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi içinde olan Azra Akın, mahkum kadınların cezaevinde doğurduğu 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocuklarla birlikte duygusal anlar yaşayan Akın, "Buradaki çocukların da dışarıdakiler gibi sağlıklı büyümeye ve eğlenmeye ihtiyacı var" dedi.

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Azra Akın’dan alkışlık hareket!
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