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  • Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

’ın ’i ’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

çarşamba gününe kuruldu! Tüm Kategorilerde Birinci Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı beşinci bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi. Kuruluş Osman'ın 'i 'ın oyunculuğu çok beğeniliyor. Deneyimli oyuncuyu takip eden hayranları ünlü oyuncunun yaşını merak etti. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i, Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte merak edenler için Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:11
Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ''ın beşinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Tüm Kategorilerde Birinci Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı beşinci bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kuruluş Osman'ın en beğenilen oyuncularından biri de karakterine hayat veren . Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar hayret etti. İşte Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları….

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

İLKER İNANOĞLU

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

DEFNE SAMYELİ

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

BENGÜ

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

BENGÜ

2 Nisan 1979

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