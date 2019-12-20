Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

Kuruluş Osman çarşamba gününe kuruldu! Tüm Kategorilerde Birinci Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı beşinci bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın oyunculuğu çok beğeniliyor. Deneyimli oyuncuyu takip eden hayranları ünlü oyuncunun yaşını merak etti. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i, Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte merak edenler için Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…