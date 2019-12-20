Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş’ın yaşını duyanlar çok şaşırıyor! Kimse beklemiyordu

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın beşinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Tüm Kategorilerde Birinci Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı beşinci bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kuruluş Osman'ın en beğenilen oyuncularından biri de Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş. Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar hayret etti. İşte Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları….