Laz Kit filmi 27 Aralık'ta vizyona girmişti! 28 oyunculu filmi sadece 27 kişi izledi!

1 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı. Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi,Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Yusuf Atıcı oturuyor.

LAZ KİT'İN KONUSU

Laz Kit, Amerika'dan küçük bir köye gelen genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, filminin oyuncu kadrosunda, Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezler, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.