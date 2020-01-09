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  • Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Dünyaca ünlü ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Son aylarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Dünyaca ünlü , Karayipler'de yaptığı tatilde görüntülendi. Şarkıcı Adele boşanmanın ardından 20 verdi ve son haliyle olay oldu! Adele'i görenler gözlerine inanamadı. Eşsiz bir sese sahip olan Adele, 20 kilo verdi. Hayranları ise endişelendi! Başarılı sanatçı, son dönemlerde hızla kilo vermeye başladı. Adele'in sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını ikiye ayırdı. Bazı kullanıcılar, Adele'in zayıf haline hayran kaldı. Bazıları ise bu duruma temkinli yaklaştı. Birçok kullanıcısı, "Bu Adele mi? Birisi onu lütfen beslesin, çok zayıf görünüyor ve hiç de sağlıklıymış gibi durmuyor. Onun için endişe ediyoruz" yorumunu yaptı. Bir grup kullanıcı ise "Eskiden kilolu olduğu için dalga geçiyorlardı şimdi ise zayıf olduğu için" ifadelerini kullandı. İşte merak edenler için Adele'in sırrı…

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:50
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

, nisan ayında eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 verdi. Karayipler'in Anguilla bölgesinde şarkıcı Harry Styles ve sunucu James Corden ile tatil yaparken görüntülenen Adele, son haliyle bambaşka biri gibi görünmesi dikkat çekti.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Müzik dünyasının yıldızlarından , görüntüsüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 31 yaşındaki bir çocuk annesi Adele, yeni yıla Karayip adalarından Anguilla'da girdi. Şarkıcıya aralarında One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles'ın da bulunduğu bir grup arkadaşı eşlik etti.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Şöhret basamaklarını tırmanırken kıvrımlı bedeniyle tanınan 'in geçirdiği değişim de bu tatilde çekilen fotoğraflarında iyice gün yüzüne çıktı. Siyah üzerinde beyaz kalp desenleri olan bir elbise giyen Adele, kelimenin tam anlamıyla tanınmaz hale geldi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren , boşanmanın ardından hızla kaybetmeye başlamıştı. Ünlü şarkıcı şu ana kadar 20 kilo zayıfladı. Bu durum bazı hayranlarını Adele'in sağlığı konusunda endişelendirse de ünlü şarkıcı kumsalda gayet mutlu ve sağlıklı görünüyordu.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

'in vermesinin sırrıyla ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri de "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen 'den geldi. Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Goodis, ile Robbie Wililams'ın eşi Ayda Field aracılığıyla tanıştığını da belirtti. Düzenli olarak birlikte çalıştığı Field'ın evinde Adele ile karşılaştığını belirten "Adele ile birlikte çalışmadım. Ama o dönemde gördüğüm kadarıyla egzersiz yapmayı pek sevmiyor. Bana göre zayıflamasının ardında yüzde 90 uyguladığı diyet var" diye konuştu.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Bir başka iddiaya göre de , "fitnes gurusu" olarak tanınan ve egzersiz antrenörü ile çalıştı.

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