Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile Simon Konecki ayrıldıktan sonra… Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son hali inanılmaz!

Son aylarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Karayipler'de yaptığı tatilde görüntülendi. Şarkıcı Adele boşanmanın ardından 20 kilo verdi ve son haliyle olay oldu! Adele'i görenler gözlerine inanamadı. Eşsiz bir sese sahip olan Adele, 20 kilo verdi. Hayranları ise endişelendi! Başarılı sanatçı, son dönemlerde hızla kilo vermeye başladı. Adele'in sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını ikiye ayırdı. Bazı kullanıcılar, Adele'in zayıf haline hayran kaldı. Bazıları ise bu duruma temkinli yaklaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu Adele mi? Birisi onu lütfen beslesin, çok zayıf görünüyor ve hiç de sağlıklıymış gibi durmuyor. Onun için endişe ediyoruz" yorumunu yaptı. Bir grup kullanıcı ise "Eskiden kilolu olduğu için dalga geçiyorlardı şimdi ise zayıf olduğu için" ifadelerini kullandı. İşte merak edenler için Adele'in zayıflama sırrı…