Şarkıcı Haluk Levent Elazığ depreminin ardından Bursa'daki konserini iptal etti! Haluk Levent "Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim"

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Haluk Levent, konserin ertelendiğini duyurdu.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ AHBAPLAR KOORDİNE OLDULAR"

Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.