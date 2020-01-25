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Şarkıcı depreminin ardından 'daki konserini iptal etti! Haluk Levent "Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim"

Ünlü sanatçı , sahne alacağı 'da, 'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 25.1.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 13:18 ABONE OL
Şarkıcı Haluk Levent Elazığ depreminin ardından Bursa'daki konserini iptal etti! Haluk Levent Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından , konserin ertelendiğini duyurdu.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ AHBAPLAR KOORDİNE OLDULAR"

Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

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Şarkıcı Haluk Levent Elazığ depreminin ardından Bursa'daki konserini iptal etti! Haluk Levent "Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim"
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