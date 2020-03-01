Derya Uluğ ve Asil Gök İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için şarkı yazdı!

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile Asil Gök, İdlib'de meydana gelen saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için şarkı yazdı. Uluğ, "Elimizden bir şey gelmiyor" diyerek Instagram hesabından şarkı söylediği anların videosunu paylaştı.

"ELDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısında, 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi. Yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yayınlayan Asil Gök ve Derya Uluğ, şehitlerimiz için 'Çocuk' ismini verdikleri bir şarkı yazdı. Çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şarkılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.