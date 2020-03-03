Oyuncu Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı! Can Yaman hayranını önce kovdurttu sonra darp etti

Ünlü oyuncu Can Yaman, kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi. Ardından "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?' diyen genç kadını darp etti. Ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

ELİNİ TUTUP KIVIRDI

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu.