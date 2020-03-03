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Oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı! Can Yaman hayranını önce kovdurttu sonra darp etti

Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, oyuncu ’ı karakola şikayet etti. Can Yaman, Ortaköy’deki ünlü bir gece kulübüne gitti. Aynı mekanda eğlenen Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, hayranı olduğu oyuncuyu görünce fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü oyuncu, onu kırmadı ama kendisine fazla sarılan kadını ikaz edip elini omzundan indirdi. Kadın, ilerleyen dakikalarda bu kez video çekmeye başladı. Yaman’ın gönderdiği iki görevli, kadının mekandan çıkmasını rica etti. Çıkan tartışmada Yaman’ın kadının elini kıvırdığı iddia edildi. Genç kadın “Can beni darp etti, mekandan attırdı” Özel Istihbarat diye polise başvurdu.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 3.3.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 08:41 ABONE OL
Oyuncu Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı! Can Yaman hayranını önce kovdurttu sonra darp etti

Ünlü oyuncu , kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi. Ardından "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?' diyen genç kadını darp etti. Ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

ELİNİ TUTUP KIVIRDI

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu.

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Oyuncu Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı! Can Yaman hayranını önce kovdurttu sonra darp etti
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