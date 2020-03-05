Can Yaman: O kadın benden faydalanmaya çalışıyor

Günaydın'da manşetten duyurduğumuz, ünlü oyuncu Can Yaman'ın fotoğraf çektirdiği hayranını mekandan kovdurtup darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı haberi olay yarattı. 21 Kasım 2019 günü yaşanan olayda gece geç saatlerde Yaman'ın 52 yaşındaki hayranı Çiğdem Gökaşan, kendisini bardan attırmak isteyen oyuncuya "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi de mekandan mı attırıyorsun?' demiş, bu sözlerinin ardından çok sinirlenen Yaman, kadının elini tutup kıvırmıştı. Gökaşan, bu iddialarla karakola gidip Yaman'dan şikayetçi olmuştu. GÜNAYDIN, ünlü oyuncunun karakolda verdiği ifadeye ulaştı. İşte Yaman'ın o iddialar karşısında söyledikleri: "Saat 02.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan Ruby isimli işletmeye girdim. Ünlü olduğum için çok sayıda kişi benimle fotoğraf çektirmek istedi. Kimseyi kırmadım. Saat 03.15 civarı mekan güvenliği, polis merkezine gidip ifade vermeye gitmem gerektiğini söyledi. Ben de geldim. Bahsetmiş olduğunuz gibi bir olay yaşamadım. Bu kadını görmedim bile. Sanırım ünlü olduğumu bildiği için benden faydalanmaya çalışıyor. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Benim kimseden herhangi bir şikayetim yoktur."Yaman, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herhangi bir yoldan elimize ulaşan resmi bir tebligat yok. İçeriğine hakim olmadığımız durumla ilgili açıklama yapmak yanlış olur. Önümüzdeki günlerde durumu değerlendirir, gerekliyse açıklama yaparız."

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