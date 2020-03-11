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Komşunun paspasına çiş yapmak suç değil

, kapısını çaldığı kadına “Çok sıkıştım, tuvaletinizi kullanabilir miyim?” diye sordu. “Hayır” yanıtını alan Mesudiyeli, dairenin önündeki paspasa çişini yapınca karakola şikayet edildi. Savcılık soruşturma sonucu “Suç yok, zaruri ihtiyaç nedeniyle olmuş” dedi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
Komşunun paspasına çiş yapmak suç değil

EYVAH! KUAFÖR KAPALI
Bir dönem Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti. O an çok sıkışan genç kadın, kuaförü kapalı görünce komşu dairenin kapısını çaldı. Mesudiyeli, komşuya "Tuvaletinizi kullanabilir miyim?" diye sordu.

SPONTANE GELİŞMİŞ
Komşu 'Hayır' deyince genç kadın, paspasa çişini yaptı. Sinirlenen komşu, Mesudiyeli'yi polise şikayet etti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.

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Komşunun paspasına çiş yapmak suç değil
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