Komşunun paspasına çiş yapmak suç değil

EYVAH! KUAFÖR KAPALI

Bir dönem Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti. O an çok sıkışan genç kadın, kuaförü kapalı görünce komşu dairenin kapısını çaldı. Mesudiyeli, komşuya "Tuvaletinizi kullanabilir miyim?" diye sordu.



SPONTANE GELİŞMİŞ

Komşu 'Hayır' deyince genç kadın, paspasa çişini yaptı. Sinirlenen komşu, Mesudiyeli'yi polise şikayet etti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.

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