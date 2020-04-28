Usta tiyatrocularla dijital buluşma

Geçtığimiz hafta sonu Instagram'da düzenlenen Evde Tiyatro Festivali'nde Altan Gördüm, Rasim Öztekin gibi ustalar seyirciyle dijital ortamda buluştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt "Bundan sonraki süreç hem seyirci, hem sanatçılar adına daha verimli geçecek" dedi.DÜNYACA ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, online konserlerine devam ediyor. Aşkın önceki gün doğum gününü kutlayan takipçilerine sürpriz yaparak, Fazıl Say'ın 'Kleopatra' eserini seslendirdi.CAZ Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 24. Ankara Caz Festivali, koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın ilk çevrimiçi caz festivali olarak düzenlenecek. YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalından sanatseverlerle buluşacak festivalin ilk günü olan 30 Nisan'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verecek.