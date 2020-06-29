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Oyuncu salgında 'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

salgınında sevgilisini ziyarete gittiği 'da mahsur kalan uzun zaman sonra yurda döndü. sebebiyle dört ay mahsur kaldığı İran'dan ilk fırsatta 'a uçtu. Basketbolcu sevgilisi 'le Qatar Airways'le Doha aktarmalı olarak yurda geldiğini söyleyen oyuncu İlayda Akdoğan, uçuşla ilgili sorulara da yanıt verirken ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

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Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:36 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:47 ABONE OL
Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

salgınında sevgilisini ziyarete gittiği 'da mahsur kalan uzun zaman sonra yurda döndü. sebebiyle dört ay mahsur kaldığı İran'dan ilk fırsatta 'a uçtu.

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

Basketbolcu sevgilisi 'le Qatar Airways'le Doha aktarmalı olarak yurda geldiğini söyleyen oyuncu , uçuşla ilgili sorulara da yanıt verirken ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

Akdoğan, özel bir izin almadığını, kendisine de herkes gibi normal prosedürlerin uygulandığını belirtti.

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

Gelir gelmez soluğu alışverişte alan oyuncu, şöyle konuştu: "Evde bir şey kalmamış. Temel ihtiyaçları alıyoruz...

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

Hâlâ şoktayım, burada olduğuma inanamıyorum. İnanılmaz bir his var içimde...

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

'da 4 ay kaldıktan sonra o kadar özlemişim ki burayı, gerçek gibi gelmiyor."

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

Karantina döneminde sık sık paylaşımlarda bulunan genç oyuncunun fotoğrafları oldukça ilgi gördü...

Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...
Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...
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Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...
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