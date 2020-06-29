Oyuncu İlayda Akdoğan salgında İran'da mahsur kalmıştı... Yurda dönen İlayda Akdoğan ilk iş...

Koronavirüs salgınında sevgilisini ziyarete gittiği İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan uzun zaman sonra yurda döndü. Oyuncu İlayda Akdoğan salgın sebebiyle dört ay mahsur kaldığı İran'dan ilk fırsatta İstanbul'a uçtu.
Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le Qatar Airways'le Doha aktarmalı olarak yurda geldiğini söyleyen oyuncu İlayda Akdoğan, uçuşla ilgili sorulara da yanıt verirken ne kadar mutlu olduğunu anlattı.
Akdoğan, özel bir izin almadığını, kendisine de herkes gibi normal prosedürlerin uygulandığını belirtti.
Gelir gelmez soluğu alışverişte alan oyuncu, şöyle konuştu: "Evde bir şey kalmamış. Temel ihtiyaçları alıyoruz...
Hâlâ şoktayım, burada olduğuma inanamıyorum. İnanılmaz bir his var içimde...
Karantina döneminde sık sık paylaşımlarda bulunan genç oyuncunun fotoğrafları oldukça ilgi gördü...