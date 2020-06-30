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ile Turan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi!

Ünlü futbolcu ve Turan çifti bebekleri 'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan Doğan Turan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Arda Turan ile Ashan Doğan Turan çifti bebeklerinin dünyaya geldiği haberini verirken sevenlerinden de ricada bulundu.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 13:27 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:49 ABONE OL
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan dünyaya geldi!

Ünlü futbolcu ve Turan çifti bebekleri 'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan Doğan Turan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan dünyaya geldi!

ile Ashan Doğan Turan çifti bebeklerinin dünyaya geldiği haberini verirken sevenlerinden de ricada bulundu.

Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu. Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan dünyaya geldi!

2018 yılında dünya evine giren Turan çiftinin Hamza adında bir yaşında bir erkek bebekleri daha var.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan dünyaya geldi!
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Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebekleri Asil Aslan dünyaya geldi!
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