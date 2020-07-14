Savcı, Ozan Güven’e 13.5 yıl istedi

Genç sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye GÜNAYDIN ulaştı...



HÜRRİYETİNİ KISITLADI

Mahkemenin de kabul ettiği iddianamede, Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulut'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatıldı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edildi.

Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapis istemi | Video

Darp sırasında Güven'in Bulutsuz'u hem küfürlerle evden kovduğu, hem de cep telefonunu vermediği, başka birine haber vermesini de engellediği kaydedildi. Evden çıkmasına da mani olarak sevgilisinin hürriyetini kısıtladığı belirtildi.



ABAJURLA YARALADI

Ozan Güven'in hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarının Bulutsuz'un fotoğrafları ile doğrulandığı, bu nedenle Deniz Bulutsuz'un anlatımlarına itibar edildiği kaydedildi. Ozan Güven'in bu suçları işlediği olay sırasında kullanılan ve daha sonra ele geçirilemeyen abajurun da silah olarak kabul edildiği anlatıldı.

Ünlü oyuncu ilerleyen günlerde İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



YORGUN DİSK YÜZÜNDEN KAYITLARA ULAŞILAMADI

İddianamede Güven'in ikametinde bulunan kamera kayıt cihazının incelenmesinde; cihazın 7/24 usulüne göre sürekli çalıştığı ve bu nedenle içerisinde takılı olan hard diskin yorgun disk olarak nitelendirildiği kaydedildi. Diskin doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtların üzerine yazıldığı anlatıldı. Bulutsuz'un olaydan beş gün sonra şikayetçi olması nedeniyle olaya ilişkin görüntülere ulaşılamadığı anlatıldı.

Serenay Sarıkaya çılgına döndü! Serenay Sarıkaya o iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü! Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düştü… Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp eden oyuncu Ozan Güven’e tepkiler çığ gibi büyüyor