Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapis istemi | Video

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen oyuncu Ozan Güven hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz hafta Ozan Güven ile birlikte olan Deniz Bulutsuz sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu.