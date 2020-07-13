Video Haber Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapis istemi | Video

Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapis istemi | Video

Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapis istemi | Video
13.07.2020 | 12:18

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Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen oyuncu Ozan Güven hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz hafta Ozan Güven ile birlikte olan Deniz Bulutsuz sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu.

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