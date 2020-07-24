Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan ve magazin basınından saklanan Ozan Güven, görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına Levent'te bulunan villasını terk etti.
OZAN GÜVEN VİLLASINI TERK ETTİ
Şiddet olayların hemen ardından apar topar evi terk eden Ozan Güven'den bir süredir haber alınamıyor ve bu dönemi gözlerden uzak yaşamak istediği düşünülüyor.
GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN EVİNE GELMİYOR
Ozan Güven'in evini görüntülediği fotoğraflarda evinin panjurlarının sımsıkı kapalı olduğu , toz içinde kalan arabasının uzun süredir kullanılmadığı ve motorsikletinin ise brandasının kapalı olduğu gözlendi.
Sözcü'nün haberine göre; Komşularından edinilen bilgiye göre olayların ardından Ozan Güven dahil yardımcılarının bile eve gelmedikleri öğrenildi
Hatta bir süredir görevlilerin elektrik, doğalgaz, su gibi saatlerin okuyamadıkları söylentiler arasında.