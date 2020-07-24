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skandalının ardından kaçtı! ’u darp etmişti!

Sevgilisi 'u ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan ve magazin basınından saklanan Ozan Güven, görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına Levent'te bulunan villasını terk etti.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:33 Son Güncelleme: 24.7.2020 15:34 ABONE OL
Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!

'a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan ve magazin basınından saklanan , görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına Levent'te bulunan villasını terk etti.

Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!

OZAN GÜVEN VİLLASINI TERK ETTİ
Şiddet olayların hemen ardından apar topar evi terk eden 'den bir süredir haber alınamıyor ve bu dönemi gözlerden uzak yaşamak istediği düşünülüyor.

Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN EVİNE GELMİYOR

'in evini görüntülediği fotoğraflarda evinin panjurlarının sımsıkı kapalı olduğu , toz içinde kalan arabasının uzun süredir kullanılmadığı ve motorsikletinin ise brandasının kapalı olduğu gözlendi.

Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!

Sözcü'nün haberine göre; Komşularından edinilen bilgiye göre olayların ardından dahil yardımcılarının bile eve gelmedikleri öğrenildi

Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!

Hatta bir süredir görevlilerin elektrik, doğalgaz, su gibi saatlerin okuyamadıkları söylentiler arasında.

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Darp skandalının ardından Ozan Güven kaçtı! Deniz Bulutsuz’u darp etmişti!
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