Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...

Pandemi döneminde özel olarak yaptırdığı 100 bin maskeyi elleriyle dağıtan futbolcu Arda Turan, "Bu sürece nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm. Dostlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu

Geçtiğimiz ay eşi Aslıhan Doğan Turan'la ikinci oğullarını kucaklarına alan ünlü futbolcu Arda Turan, bayramın ikinci gününe özel GÜNAYDIN'a bir röportaj verdi. Turan, çocukluk bayramlarından babalığa, salgınla mücadeleye katkılarından bilinmeyen yönlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı...



Bugün bayramın ikinci günü... Sizde iz bırakmış bir bayram anısı var mı?

Birçok bayram anım var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ailece babaannemde toplanırdık ama ilk günlerinde bayramı evde geçirirdik. Kurban Bayramları'nda kurban işlemleri yapılırdı. Kabalık ailelerde her zaman gülüşmeler, güzel yemekler olur... Benim de böyle güzel tatlı anılarım var.



Çocukluğunuzdaki bir bayramı anlatır mısınız?

İlk gün sabah kalkar, bayram namazına, sonra hemen dedemlere giderdik, kurban keserdik. Çocukken kapı kapı dolaşıp el öperdik, büyüklerimiz et dağıtma işlemlerini hazırlardı. Çocuk olduğumuz için bu işleri biz yapardık, kapı kapı dağıtırdık.