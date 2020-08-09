Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde!

Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in aşk yaşadıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Üç yıl aşk yaşayan Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.
Sosyal medyaya düşen tatil fotoğraflarıyla ortaya çıkan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı kesinlik kazandı. Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen çifti ilk kez birlikte görüntülendi.
İşletmeci Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile evinin yakınlarında objektiflere takıldı.
Evirgen'e ait arabada objektiflere yasıyan ikili, utangaç tavırlar sergiledi.
Aracın camını açarak muhabirlere selam veren Umut Evirgen, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek eve girdiler.