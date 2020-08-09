Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde!

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ile fena yakalandı! Umut Evirgen'in evinde!

ile 'ün eski sevgilisi 'in aşk yaşadıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyaya düşen tatil fotoğraflarıyla ortaya çıkan aşkı kesinlik kazandı. Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen çifti ilk kez birlikte görüntülendi. İşletmeci Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile evinin yakınlarında objektiflere takıldı. İşte Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun'un yakalandıkları o anlar...

Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:31 Son Güncelleme: 9.8.2020 12:41 ABONE OL
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in arabasında!

ile 'ün eski sevgilisi 'in aşk yaşadıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in arabasında!

Üç yıl aşk yaşayan - çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in arabasında!

Sosyal medyaya düşen tatil fotoğraflarıyla ortaya çıkan ile aşkı kesinlik kazandı. çifti ilk kez birlikte görüntülendi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in arabasında!

İşletmeci , yeni sevgilisi ile evinin yakınlarında objektiflere takıldı.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in arabasında!

Evirgen'e ait arabada objektiflere yasıyan ikili, utangaç tavırlar sergiledi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in arabasında!

Aracın camını açarak muhabirlere selam veren , "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek eve girdiler.

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde!
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