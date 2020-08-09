Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen fena yakalandı! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde!

Üç yıl aşk yaşayan Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.