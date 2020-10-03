Fenerbahçe kulübünden Ferdi Eğilmez’e özür telefonu

Fenerbahçe'nin yaptığı golcü Papiss Cisse transferinin ardından kulübün resmi Twitter adresinden bir video paylaşıldı. Videoda Cisse, Arzu Film'in 'Gülen Gözler' filminde Şener Şen'in canlandırdığı 'Vecihi' karakterinin yerine montajlanmıştı. Bu tweet sonrası Arzu Film'in sahibi Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, "Bu tanıtım hoş tabii ama kulübümüzün bilmesi adına söylüyorum, bu tarz tanıtımlar ya telife ya da izne tabidir.



Umarım senarist varisleri ve oyuncular da aynı niyetle davranır ama Arzu Film olarak bizim bir hakkımız varsa ki var, helal olsun diyorum" dedi. Kendisi de koyu FB'li olan Ferdi Eğilmez, Arzu Film adına bir talepte bulunmadığını açıklasa da Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi hemen devreye girerek kendisini aradı.



Görüşme sonrası Eğilmez, "Az önce kulübümüz adına arayıp, özürlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Bu konudaki hassasiyetleri için kendi adıma teşekkürlerimi ilettim. Bir kere de buradan iletiyorum, tüm taraftarlar gibi kulübümle gurur duyuyorum" dedi.



Papiss Cisse böyle duyuruldu!

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