Sosyete tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!

STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent, iki oğlunun annesi, 14 yıllık eşi Ela Hanım'dan pandemi öncesi boşanmış, ağabeyi Sezai Taşkent gibi ikinci kez 'dullar kervanı'na katılmıştı. Öğrendim ki, ilk evliliğini Özlem Önal ile yapan Nur Bey, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açmış. Nur Bey'in sevgilisi, ünlü bir mücevher markasının hem veliahdı hem de tasarımcısı olan Gökçin Koçarslan.