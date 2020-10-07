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tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!

Dedeman Ailesi'nin kızları , 50'nci yaşını Sarıyer'deki evinde verdiği bir partiyle kutladı. Özlem Önal partisine, eski eşi 'i de davet etti. Taşkent de kutlamaya yeni sevgilisini alıp gitti. Önal, ilerleyen saatlerde Amerikalı sevgilisi 'den evlilik teklifi aldı. Olay, Nur Taşkent'in gözleri önünde gerçekleşti. dünyasında çok şey yaşandı ama bu herhalde bir ilkti. Şimdi herkes bu olayı konuşuyor.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 7.10.2020 07:01 Son Güncelleme: 7.10.2020 07:08 ABONE OL
Sosyete tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!

STFA'nın üç veliahdından biri olan , iki oğlunun annesi, 14 yıllık eşi Ela Hanım'dan pandemi öncesi boşanmış, ağabeyi Sezai Taşkent gibi ikinci kez 'dullar kervanı'na katılmıştı. Öğrendim ki, ilk evliliğini ile yapan Nur Bey, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açmış. Nur Bey'in sevgilisi, ünlü bir mücevher markasının hem veliahdı hem de tasarımcısı olan Gökçin Koçarslan.

Sosyete tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!

Bu yeni aşk haberiyle birlikte bomba bir bilgiye ulaştım! Nur Bey, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte, ilk eşi 'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış. Evet, yanlış okumadınız…

Sosyete tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!

Sarıyer'deki evinde verdiği doğum günü partisinde, Amerikalı sevgilisi 'dan evlilik teklifi alan Özlem Hanım'ın bu mutluluğuna, ilk eşi Nur Bey de, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte şahitlik etmiş. Sosyetede çok şey gördüm ama böylesi ilk kez oluyor! Bence Özlem Hanım'ın doğum günü partisi, tarihine geçer!!!

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Sosyete tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!
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