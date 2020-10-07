Sosyete tarihine geçen doğum günü partisi! Eski eşinin yanında evlenme teklifi aldı!

STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent, iki oğlunun annesi, 14 yıllık eşi Ela Hanım'dan pandemi öncesi boşanmış, ağabeyi Sezai Taşkent gibi ikinci kez 'dullar kervanı'na katılmıştı. Öğrendim ki, ilk evliliğini Özlem Önal ile yapan Nur Bey, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açmış. Nur Bey'in sevgilisi, ünlü bir mücevher markasının hem veliahdı hem de tasarımcısı olan Gökçin Koçarslan.
Bu yeni aşk haberiyle birlikte bomba bir bilgiye ulaştım! Nur Bey, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte, ilk eşi Özlem Önal'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış. Evet, yanlış okumadınız…
Sarıyer'deki evinde verdiği doğum günü partisinde, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr'dan evlilik teklifi alan Özlem Hanım'ın bu mutluluğuna, ilk eşi Nur Bey de, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte şahitlik etmiş. Sosyetede çok şey gördüm ama böylesi ilk kez oluyor! Bence Özlem Hanım'ın doğum günü partisi, sosyete tarihine geçer!!!