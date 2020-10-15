Haberler Günaydın Haberleri Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

'a eski eşi 'dan ! ‘Artık ağzımı açamam…’

Ünlü ve İrlandalı , 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuştu. Tek celsede boşanan çiftin arasında . Eski eşler ile ilgili bir haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç ayrıldığı eşi Chloe Loughnan’la ilgili sorulara cevap vermedi. Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a dair sorulara, “Artık ağzımı açamam. Konuşmamı mahmeme kararı ile yasakladı” yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:49 Son Güncelleme: 15.10.2020 09:52 ABONE OL
Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

ayrıldığı eşi 'la ilgili sorulara cevap vermedi. Seçil Gür için "Onda kendi gençliğimi görüyorum" dedi.

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

Posta'nın haberine göre; önceki akşam Ataşehir Watergarden'deki Muamma'da konser verdi.

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

Sevgilisi Seçil Gür için "Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok çalışkan, akıllı ve azimli. Allah nazardan saklasın" dedi.

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

Eski eşi 'a dair sorulara, "Artık ağzımı açamam. Konuşmamı mahmeme kararı ile yasakladı" yanıtını verdi.

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

'BAZEN BAŞA ÇIKMAK İÇİN İLAÇ ALIP UYUYORUM'

sosyal medyada aleyhinde yapılan yorumlara dair de "Bazen başa çıkmak için ilaç alıp uyuyorum, unutuyorum" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA