Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı! ‘Artık ağzımı açamam…’

Serdar Ortaç ayrıldığı eşi Chloe Loughnan'la ilgili sorulara cevap vermedi. Seçil Gür için "Onda kendi gençliğimi görüyorum" dedi.
Posta'nın haberine göre; Serdar Ortaç önceki akşam Ataşehir Watergarden'deki Muamma'da konser verdi.
Sevgilisi Seçil Gür için "Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok çalışkan, akıllı ve azimli. Allah nazardan saklasın" dedi.
Eski eşi Chloe Loughnan'a dair sorulara, "Artık ağzımı açamam. Konuşmamı mahmeme kararı ile yasakladı" yanıtını verdi.
'BAZEN BAŞA ÇIKMAK İÇİN İLAÇ ALIP UYUYORUM'
Serdar Ortaç sosyal medyada aleyhinde yapılan yorumlara dair de "Bazen başa çıkmak için ilaç alıp uyuyorum, unutuyorum" diye konuştu.