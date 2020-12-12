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Daria şikayetini geri çekti dosya kapandı

Ukraynalı , saldırıya uğradığı iddiasıyla Çeşme’deki The görevlilerinden şikayetçi olmuştu. Top model, şaşırtıcı şekilde şikayetinden vazgeçince savcılık da dosyayı kapattı

İBRAHİM EVRİM AYRAL
Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
Daria şikayetini geri çekti dosya kapandı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'deki Beach of Momo'nun güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etmişti. Saldırıdan sonra ünlü model ve arkadaşları, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.
Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beach Of Momo'nun olaya karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi. Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti. Kabulün ardından uzlaşan tarafların isteği sonrası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kapattı.

DARP FOTOĞRAFIYLA OLAY OLMUŞTU

Geçen yaz iddiaya göre Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, Beach of Momo'nun görevlileri tarafından darp edilmişti. Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı duyurmuştu.

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Daria şikayetini geri çekti dosya kapandı
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