Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk mı yaşıyor? Melis Sezen'in aşk yanıtı sonrası Murat Dalkılıç da paylaşım yaptı....

Geçtiğimiz aylarda oyuncu aşkı Hande Erçel ile ilişkisine son veren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın son hamlesi sosyal medyayı salladı. Ayrılıklarının ardından arkadaş kaldıklarını bile getiren Murat Dalkılıç eski aşkı Hande Erçel'i sosyal medya hesabından takibi bıraktı.
Murat Dalkılıç'ın aylar sonra yaptığı bu hareket 'Yakışıklı popçu yeni bir aşka yelken mi açtı?' sorusunu akıllara getirdi.
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takibi bırakmasının ardında yatan aşkın Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayn güzel oyuncu Melis Sezen olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geçmişte aynı filmde yer aldığı ünlü popçu Murat Dalkılıç ile aşk iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Melis Sezen, şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
MURAT DALKILIÇ DA AŞK HABERLERİNİ YALANLADI
Murat Dalkılıç da Melis Sezen ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı. Dalkılıç'ın paylaşımında Sezen'le aynı dili kullanması dikkat çekti.