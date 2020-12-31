Fenomen Rıdvan Abi Bİ' Başka'nın sorularını yanıtladı. Sosyal medyada yediği linçten bahseden Rıdvan Abi, geçtiğimiz aylarda Murat Övüç ile bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını söyleyerek "Canlı yayından bir hafta sonra bir söyleminden dolayı Murat abi linç yedi. O linç yedikten sonra 'Sen Murat ile canlı yayın yaptın. Allah seni iyi ki böyle yaratmış' mesajları geldi" dedi.

Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?

Bu süreçte bol bol uyuyoruz. Kimseye bulaşmamaya çalışıyoruz, herkesten uzak duruyoruz. Böyle hayatımızı idame ettiriyoruz.

Çeşitli kliplerde, televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra YouTube'a geçişin nasıl oldu?

İşsiz kaldım. Zaten bir altyapım vardı, son çalıştığım yerden de ayrılınca "Biz de YouTube'a girelim" dedik. Ali Biçim'in kanalından davet aldım. Oradan yürüdüm. Geçtiğimiz Mart ayında sektöre girmiş oldum. O gün bugündür de farklı kanallara konuk oluyordum. En son kendi kanalımı açtım.

Ailen nasıl karşıladı bu durumu? YouTuberlık bir meslek olarak görülmüyor pek bizim ülkede.

Önceden öyleydi ama YouTube'tan elde edilen kazançları duyunca fikirler değişti. YouTuberlık da bir meslek haline geldi artık. YouTube'a girmek için de bir şart yok. Bankacı olmak için bankacılık okursunuz, doktor olmak için tıp okursunuz. Ama YouTuber olmak için bir öğrenimden geçmene gerek yok. Aileme de söylediğimde abim en büyük destekçim oldu. "Herkes yapıyor sen neden yapamayasın. Altyapın da var" dedi. Set görmüş insanım. Kışın karın yağmurun altında, yazın güneşte, tozda dumanda set ortamında çalışmışım. Ve Alper Mestci, Onur Ünlü gibi büyük yönetmenlerle çalıştım.