Burak Deniz hafızalara kazınacak 'Maraşlı' ile ekrana dönüyor!

İddialı bir karakterle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz "Hikayeyi ilk okuduğumda çok beğendim. Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var ve tüm dikkatini ona vermiş durumda. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak. Aşk bence hepimiz için aniden gelen bir duygu olduğundan biz de ne yapacağımızı bilmeden hareket ediyoruz ve hayatla beraber onu da kabul ediyoruz. Maraşlı için de aynısı geçerli olacak. Hiç beklemediği yerden aşkı bulacak diye ümit ediyorum." dedi.

Atv dizisi Maraşlı'dan yeni tanıtım | Video

Dizi; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşı karşıya kalan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.