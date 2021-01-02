Atv dizisi Maraşlı’dan yeni tanıtım | Video
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'Bu Benim Masalım' tanıtım fragmanı yayınlandı. 27.12.2020 | 17:55
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Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:23
ATV’nin yeni dizisi Maraşlı’nın ilk tanıtım videosu sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Burak Deniz’in “Maraşlı değil Kahramanmaraşlı” diye kendini tanıtması olay oldu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı' atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.