Atv dizisi Maraşlı’dan yeni tanıtım | Video

ATV’nin yeni dizisi Maraşlı’nın ilk tanıtım videosu sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Burak Deniz’in “Maraşlı değil Kahramanmaraşlı” diye kendini tanıtması olay oldu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı' atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.