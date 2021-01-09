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Nefesler tutuldu herkes merakla ’yı bekliyor…

'nin yeni dizisi 'nın ilk tanıtım videosu sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı. 'in "Maraşlı değil Kahramanmaraşlı" diye kendini tanıtması olay olmuştu. Başrollerini Burak Deniz ve 'un paylaştığı 'Maraşlı' atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Maraşlı, 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de başlıyor!

Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:16 Son Güncelleme: 9.1.2021 15:20 ABONE OL
Nefesler tutuldu herkes merakla Maraşlı’yı bekliyor…

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın ilk tanıtım videosu sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı.

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

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Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…


Maraşlı, 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de başlıyor!

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Nefesler tutuldu herkes merakla Maraşlı’yı bekliyor…
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