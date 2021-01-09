Maraşlı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
01:17
Maraşlı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 09.01.2021 | 15:10
01:03
Ramo 27.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:54
01:05
Hercai 54. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:27
00:56
Akrep 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:27
00:50
Arka Sokaklar 572. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:28
00:54
Alev Alev 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.01.2021 | 14:40
01:01
Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.01.2021 | 11:46
01:00
Çukur 4.Sezon 18.Bölüm 2. Ön İzleme fragman yayınlandı | Video 04.01.2021 | 15:54
01:04
Akıncı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 31.12.2020 | 12:25
00:39
Benim Adım Melek 46.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 30.12.2020 | 15:02
00:38
Sadakatsiz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 30.12.2020 | 14:35
01:03
Kuruluş Osman 40. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 30.12.2020 | 14:08
00:41
Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.12.2020 | 15:54
01:05
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.12.2020 | 14:57
00:59
Hekimoğlu 31. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 29.12.2020 | 14:57
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Menajerimi Ara 19. Bölüm Ön İzleme 28.12.2020 | 01:16
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm Fragmanı 28.12.2020 | 01:16
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Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! 27.12.2020 | 21:29
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Ramo 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:49
ATV'nin yeni dizisi Maraşlı, bu pazartesi ekranlara geliyor. Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı’nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye’nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel’in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur’un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur’un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur’un hayatı tehlikededir…