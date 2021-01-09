Video Fragman Maraşlı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

Maraşlı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

Maraşlı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video
09.01.2021 | 15:10

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ATV'nin yeni dizisi Maraşlı, bu pazartesi ekranlara geliyor. Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı’nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye’nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel’in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur’un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur’un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur’un hayatı tehlikededir…

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