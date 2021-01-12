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Ünlü fenomenlere korsan şoku! Aralarında , , ve isimleri de var...

Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura- videoları denetime takıldı. Emniyet, , , Reymen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirledi. Milli Piyangoya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını belirlenen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Kanuna göre bu durumu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 08:45 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:55 ABONE OL
Ünlü fenomenlere korsan çekiliş şoku! Aralarında Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan ve Kemalcan Parlak isimleri de var...

Sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayılarını arttırmak için yılbaşını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden düzenledikleri çekiliş videoları, Milli Piyango'ya takıldı Fenomenler hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. 'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi. Derinleştirilen incelemelerde, takipçi sayısı en az 1,7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini belirledi. Çünkü, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyangoya verilmişti.

MİLLİ PİYANGO KANUNUNA AYKIRI ÇEKİLİŞLER

Bu nedenle suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyangodan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat söz çekiliş düzenleyen 10 ismin Piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA

Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu on fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ünlü fenomenlere korsan çekiliş şoku! Aralarında Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan ve Kemalcan Parlak isimleri de var...
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