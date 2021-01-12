Ünlü fenomenlere korsan çekiliş şoku! Aralarında Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan ve Kemalcan Parlak isimleri de var...

Sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayılarını arttırmak için yılbaşını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden düzenledikleri çekiliş videoları, Milli Piyango'ya takıldı Fenomenler hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. 'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi. Derinleştirilen incelemelerde, takipçi sayısı en az 1,7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini belirledi. Çünkü, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyangoya verilmişti.