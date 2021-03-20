Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı merak edilenleri anlattı! "İzleyicilerden bize yemek vermeyi teklif eden bile var"

- Kardeşlerim oldukça duygu yüklü bir dizi. Anne babasını kaybeden dört kardeşin hikayesi anlatılıyor. Sizi senaryoda en çok etkileyen ne oldu?

- Beni senaryoda en çok etkileyen şey sarsıcı bir gerçekliği olmasıydı. Okuduğum ilk saniye bunu nasıl yaparız diye çok korktuğum sahneler olmuştu. Senaryoyu okurken var olma kaygısı hissetmek, oyuncuyu var etme çabasına sürüklüyor, zorluyor. Bu da en önemli şeylerin başında geliyor.

- Kadir, kardeşlerinin hem anası, hem babası oluyor. Bir delikanlı için nasıl bir sorumluluk bu?

- Çok zor ama olması gereken bu... Bazı insanlar fedakar doğarlar ve öyle yaşarlar. Kadir zaten fedakar bir çocuk. Sorumluluk almak da yapısında var. Ama o da yolda öğreniyor geri kalan birçok şeyi. Yüklenmesi basit, taşıması zor diyebilirim.

- Cenaze sahnesinde çok duygusal anlar yaşadı. Siz oynarken neler hissettiniz?

- Biz o sahneyi çektiğimiz gün, setten çıktığımızda hepimizin üstünde derin bir yorgunluk ve sessizlik vardı. Olabildiğince o ana odaklanmaya çalıştık. Sahneden önce çok konuşmadık, kulaklıkları taktık ve uzun bir süre müzik dinledik. Çıkardığımız işten çok memnun kaldık.