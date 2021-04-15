Polis, sabaha karşı kostümlü partiyi basınca çirkinleşen yüzsüzler

Korona vakaları artıyor ama bazıları bu durumu hiç umursamıyor! İstanbul'un her köşesinde yapılan gizli partilerden biri de önceki gece Maltepe'deki bir villada gerçekleşti. Sabaha karşı aşırı gürültü devam edince komşular rahatsız olup polisi aradı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu yaklaşık 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Polis ekipleri kiralık villayı boşaltırken bazı sosyal medya fenomenleri, yüzlerine maske taktı. Gazetecilerin yeni yasak kararlarını hatırlattığı katılımcılardan bazılarının, "Bizim için yasak değil, eğlence önemli" sözleri şaşırttı.