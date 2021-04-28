Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne: Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı

"BABAMLA OĞLUM BENİ BEKLER"

Osman Bey, Kalonoz'u yakalayıp döndüğünde, ağabeyi Savcı Bey'in yarasının ağır olduğunu fark etti. Savaş kazanılmış olmasına rağmen herkes üzüntüyle Savcı Bey'in başına toplanmıştı.

Savcı Bey, Osman Bey'e şu sözlerle seslendi, "Gece bir rüya gördüm gardaşım… Babam, Söğüt'e ilk geldiğinde diktiği çınar ağacının dibinde beni beklerdi… Yanında oğlum Bayhoca vardı… Çınarın görklü gövdesi kökleriyle yeri, dallarıyla göğü hızla kuşatırdı Osman'ım… Babam, cihan devletimiz için şehit oldunuz, canlar gider, devlet baki kalır oğul dedi. Devlet ki ebed müddettir. Seninle, ağabeyimle, Bamsı Bey'imle, yiğit alplarımızla, oğlumla omuz omuza cenk ettim ya… Oğlum gibi şehadet beni bekler Osman! Babamla oğlum, beni bekler…"