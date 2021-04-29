'Kuruluş Osman' 56. bölüm... Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı | Video

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 56'ıncı bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen yeni bölümde Osman Bey ve Kayı alpleri Bizans-Moğol ittifakının karşısına dikildi. Ancak hiç beklenmeyen bir ölüm 'Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümüne damga vurdu. Savcı Bey, savaş sırasında Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenerek ağır yaralandı. İşte geceye damga vuran o sahne...