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Giriş Tarihi: 24.5.2021 07:30 Son Güncelleme: 24.5.2021 08:00

ünlülere büyük şok yaşattı! 'Ben de dolandırıldım'

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ponzi Mine ünlülere büyük şok yaşattı! 'Ben de dolandırıldım'

Türkiye, ismini, kısa sürede yüksek kâr vereceğini vadeden isimli sistemle tanıdı. Magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandıran Mumcu; , gibi ünlü isimlerin ‘Dolandırıldık’ ihbarı sonrası tutuklanmıştı. Cezaevine konan Mine Mumcu, savcılığa başvurdu. İddiaya göre Mine Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı ’taki bir şirkete yatırarak özel yapım mücevher siparişi verdi. Şirket siparişleri, Mumcu’nun Nişantaşı’ndaki ofisine götürdü. Burada mücevherleri, Mumcu’nun eski çalışanı teslim aldı. Feyza Aydın, mücevherlerle birlikte ’ya kaçtı.

Birçok ünlüyü ve iş adamını 'Ponzi Zinciri' adlı sistem ile dolandıran Mine Mumcu, tokatladığı milyonlarca lirayı mücevherlere yatırdı. Ancak Mumcu, mücevherleri kendisi cezaevindeyken teslim alan çalışanının Avusturya'ya kaçtığını iddia etti.Kamuoyunda 'Titan zinciri', 'Saadet zinciri' gibi farklı isimlerle adlandırılan Ponzi Piramit zincirinin son kurucularından Mine Mumcu, kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İHBARDA BULUNDU

Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü. Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

ERDEN VE KIRATLI DA MAĞDUR

Ünlü basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:

BURCU KIRATLI: Yarım milyon TL

TUZLASPOR AŞ'NIN YÖNETİCİSİ RIDVAN İLHANLI: 3 milyon 500 bin TL

YELİZ TUĞBA YASA VE İKİ KARDEŞİ: 3 milyon TL

HALİL İBRAHİM DEMİREL: 2 milyon 11 bin TL

HALİL DÜNDAR: 1 milyon 147 bin TL

ESİN ODACILAR: 500 bin TL

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Ponzi Mine ünlülere büyük şok yaşattı! 'Ben de dolandırıldım'
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