Ponzi Mine ünlülere büyük şok yaşattı! 'Ben de dolandırıldım'

İHBARDA BULUNDU

Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü. Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.