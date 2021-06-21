Sıla-Ahmet Kural davasında yeni perde! Sıla'dan video şikayeti

'ALEYHİME DELİL YARATMAK İSTEDİLER'

Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural ile yaşadığı hadiseden sonra şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada psikiyatristi Cem Mumcu'yla görüşme yaptığını, psikolojisinin düzelmesi için Mumcu'nun isteği üzerine şarkı söylediğini anlatan Sıla, 'O sırada çekilen video basına sızdırıldı. Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı. Sanki ben şiddet görmemişim bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde her hangi bir darp cebir izi yokmuş. Sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı.