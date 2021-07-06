Oyuncu Melisa Döngel'in uğradığı cinsel istismarın detayları kan dondurdu "Annem bana inanmadı..."

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan dondurdu. Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı anlattı: "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç...

Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı, olayın ardından ünlü isimler istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından Döngel'e sosyal medyada destek mesajları yağdı. Davanın detaylarına SABAH ulaştı. İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde baba A.D. yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.

BABA TUTUKLANDI

Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı. Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti. Tutuklanan A.D. hakkında "zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.